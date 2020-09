AIA, ufficializzati i nuovi organici: Rocchi saluta, promosso Sacchi (Di martedì 1 settembre 2020) L’AIA ha ufficializzato i nuovi organici degli arbitri in vista della prossima stagione di Serie A, Serie B e Lega Pro L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha ufficializzato nella mattinata odierna gli organici della CAN A e della CAN B in vista della stagione sportiva 2020/2021. Il ritiro di Gianluca Rocchi è ufficiale mentre Francesco Fourneau e Juan Luca Sacchi sono stati promossi in Serie A dalla B. Gariglio, Marchetti, Meraviglia, Paterna e Santoro sono invece stati promossi dalla C alla A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

