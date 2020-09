Aeroporto, Wizz Air annuncia nuovo volo Catania-Milano (Di martedì 1 settembre 2020) Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa ha annunciato oggi il lancio di un doppio servizio giornaliero tra Milano Malpensa e Palermo e Milano Malpensa e Catania a ... Leggi su cataniatoday

EmmeReports : Wizz Air atterra a Palermo e Catania -