Adele accusata di appropriazione culturale dopo una foto su Instagram (Di martedì 1 settembre 2020) Nuova polemica sul web per Adele che questa volta è accusata di appropriazione culturale per il look sfoggiato in una foto su Instagram. Una foto di Adele su Instagram scatena una nuova polemica: l'accusa è di appropriazione culturale, questa volta a causa dei capelli Butu e del top raffigurante la bandiera giamaicana sfoggiati in ricordo del Carnevale di Notting Hill. La cantante inglese è uno dei personaggi pubblici maggiormente bersagliati sui social, lo scorso maggio Adele fu criticata dopo aver pubblicato una foto dopo la dieta, oggi la cantante di 'Someone Like You' è attaccata dagli haters che ... Leggi su movieplayer

Tinagrazioli : Adele accusata di 'appropriazione culturale' per un bikini con la bandiera della Giamaica? Il caldo dei mesi scorsi… - hautevilles : Ho visto la foto di Adele e ho pensato che i soliti idioti l'avrebbero accusata di appropriazione culturale e infat… - infoitcultura : Adele accusata sui social: “Questa è appropriazione culturale” - radiotime : #RadioTimeNews Adele criticata sui social per aver postato una foto in occasione del Notting Hill Carnival con i “B… -