Addio a Edoardo Longarini, nel 1992 portò l’Ancona in Serie A (Di martedì 1 settembre 2020) Il mondo del calcio saluta un altro grande volto del passato. L'imprenditore Edoardo Longarini ha perso la vita il primo settembre a causa di un malore che l'ha colto mentre si trovava nella sua abitazione a Roma.Addio A Edoardo Longarinicaption id="attachment 1015497" align="alignnone" width="300" Longarini (Twitter Corriere dell'Umbria)/captionIl suo nome è indissolubilmente legato all'Ancona che nel 1992 raggiunse la storica promozione in Serie A sotto la sua gestione. Sempre Longarini nel 2005 prese la guida della Ternana per poi cedere il pacchetto di maggioranza nel 2017. La sua grande passione per il calcio l'aveva avvicinato al mondo dell'editoria e sempre ad Ancona ha posseduto una stazione radio e una tv. ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Addio a Edoardo Longarini, nel 1992 portò l'Ancona in Serie A - - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Economia: addio all'imprenditore #EdoardoLongarini - PrimaPaginaNews : Economia: addio all'imprenditore #EdoardoLongarini - vivereitalia : Addio all'imprenditore Edoardo Longarini, patron dell'Ancona in Serie A - edoardo_go : RT @CucchiRiccardo: Non è un #BuonSabato. Addio #ChadwickBoseman. E grazie. -