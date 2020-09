Ad agosto segnali di ripresa per il mercato dell'auto (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Motorizzazione ha immatricolato – nel mese di agosto 2020 – 88.801 autovetture, con una variazione di -0,43% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate 89.184 (nel mese di luglio 2020 sono state invece immatricolate 136.653 autovetture, con una variazione di -10,88% rispetto a luglio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 153.335).Nello stesso periodo di agosto 2020 sono stati registrati 155.727 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -34,14% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono registrati 236.436 (nel mese di luglio 2020 sono stati invece registrati 273.622 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -27,81% ... Leggi su iltempo

ClubAlfaIt : #AlfaRomeo: primi segnali di ripresa in Italia, ad agosto +14% per le vendite #DatiVendita #Mercato… - fabrizioboratto : @CGzibordi Zibo sei sempre short al 99% ? ...o le ultime due settimane hanno corretto gli indicatori e fornito segn… - CLVeneto : ??Effetto #COVID19 sul mercato del lavoro #veneto: tra aprile e giugno persi 6.700 posti di lavoro, ma si vedono anc… - paolo__pvr : L'italia, a livello di perdita del PIL (-12%) è la penultima in europa. La Germania è ultima e gli altri stati hann… - pdilor : [Ultime ore SCONTO 25%] Hai tempo fino alle ore 24.00 di Lunedi 31 Agosto per abbonarti ai segnali operativi e ai… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto segnali Ad agosto segnali di ripresa per il mercato dell’auto LiberoQuotidiano.it Ad agosto segnali di ripresa per il mercato dell'auto

ROMA (ITALPRESS) – La Motorizzazione ha immatricolato – nel mese di agosto 2020 – 88.801 autovetture, con una variazione di -0,43% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate ...

Mercato auto italia

Dopo i lievi segnali di ripresa dello scorso mese di luglio, chiuso con un -11%, sul mercato italiano dell'auto torna finalmente sui livelli del 2019. La contrazione rispetto allo stesso mese dello sc ...

ROMA (ITALPRESS) – La Motorizzazione ha immatricolato – nel mese di agosto 2020 – 88.801 autovetture, con una variazione di -0,43% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate ...Dopo i lievi segnali di ripresa dello scorso mese di luglio, chiuso con un -11%, sul mercato italiano dell'auto torna finalmente sui livelli del 2019. La contrazione rispetto allo stesso mese dello sc ...