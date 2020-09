Abramovich re del mercato: il Chelsea ha già speso 260 milioni di euro (Di martedì 1 settembre 2020) Altro che ristrettezze da Covid. C’è una squadra che sta aggredendo il calciomercato in europa: il Chelsea, che finora ha già speso 260 milioni di euro. Più di qualsiasi altra squadra inglese di alto livello in un’unica finestra. Ha preso Timo Werner per 50 milioni di sterline, Ben Chilwell per altri 50, Hakim Ziyech per 37, Thiago Silva a parametro zero come Malang Sarr, e sta chiudendo per Kai Havertz per 90 milioni di sterline. E non ha ancora finito. Il Daily Mail scrive che Roman Abramovich sta facendo quello che sa fare meglio: “bankrolling”, gestire la cassa per investire sul mercato. Il tempismo di queste spese “pazze” gratuite da ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Abramovich del Abramovich re del mercato: il Chelsea ha già speso 260 milioni di euro ilnapolista Non solo Kanté: Conte vuole anche Emerson e Giroud nello shopping londinese

Certo, poi capisci che bisogna portarlo via dal Chelsea, lo stesso Chelsea che sta tornando ai fasti del passato: una campagna acquisti straordinaria, degna del migliore Abramovich. E La Gazzetta dell ...

Ufficiale, Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea

Si attendeva solamente la conferma ed è puntualmente arrivata: il Chelsea di Frank Lampard mette a segno un latro colpo importante di mercato per costruire una nuova super squadra votata al successo.

