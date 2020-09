Abbadia, scomparsa nel lago: si cerca ancora la piccola Fatou (Di martedì 1 settembre 2020) Quinta giornata di ricerche senza esito davanti ad Abbadia Lariana. In campo anche un robot per cercare di recuperare il corpo di Fatou, la bimba di 12 anni originaria del Gambia e residente in ... Leggi su ilgiorno

ilcittadinomb : Ragazzina di Monza scomparsa nel lago ad Abbadia: ricerche ancora senza esito - Noemithestar : Abbadia Lariana, 12enne scomparsa nel lago, la mamma: 'Riportatemi la mia bambina' - infoitinterno : Abbadia. Bimba scomparsa nel lago, nuova giornata di ricerche - pirata970 : RT @lecco_notizie: Abbadia. Bimba scomparsa nel lago, nuova giornata di ricerche - lecco_notizie : Abbadia. Bimba scomparsa nel lago, nuova giornata di ricerche -