A Glasgow, in Scozia, dopo un aumento dei casi di coronavirus sono stati vietati gli incontri in casa tra persone di famiglie diverse

A Glasgow, in Scozia, dopo un aumento dei casi di coronavirus sono stati vietati gli incontri in casa tra persone di famiglie diverse

. Il divieto è stato annunciato lunedì e sarà in vigore per due settimane: oltre a Glasgow sarà valido anche nelle adiacenti aree urbane di West Dunbartonshire ed East Renfrewshire. La prima ministra ...

Sampdoria: Colley, il Celtic gioca al ribasso e il tecnico scozzese nega la trattativa

GENOVA - Si profila un braccio di ferro tra la Sampdoria e il Celtic per il cartellino di Omar Colley, il capitano della Nazionale del Gambia che malgrado un campionato non sempre brillante continua a ...

