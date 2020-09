“A Ballando con le stelle siamo tutti negativi”: Milly Carlucci aggiorna sulla situazione Covid (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo le polemiche sollevate dal doppio caso positivo a Ballando con le stelle 2020, in seguito ai risultati dei tamponi del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina (ieri intervenuto per smentire le falsità sul conto), Milly Carlucci ha rotto il silenzio, a distanza di giorni, per aggiornare sul destino dello show. Ballando con... L'articolo “A Ballando con le stelle siamo tutti negativi”: Milly Carlucci aggiorna sulla situazione Covid proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - gnustefani : I millennials moriranno soli tristi e poveri e i boomers invece ballando il liscio e provandoci con l'addetta alle… - blogtivvu : “A Ballando con le stelle tutti negativi”: aggiornamenti di Milly Carlucci - h4ppilycosmic : Un'amica di mia zia che andava ballando alle feste per tutta la Puglia e ha pure giocato a carte con mia nonna è positiva e porca troiaaaa - infoitcultura : Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci: «Tutti negativi al tampone» -