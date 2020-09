6 bugie che dovresti smettere di dirti (Di martedì 1 settembre 2020) Ogni giorno ci diciamo bugie ed è inevitabile, sono uno dei tanti strumenti che la nostra psiche utilizza per far fronte allo stress. Che si tratti di una piccola bugia per motivare sé stessi a fare di più (mi sembra di essere già più magro) o una bugia più grande per mantenere i legami familiari (l’uscita in famiglia non era poi così male), abbiamo bisogno di dirle di tanto in tanto. Molto più pericolose sono, invece, le bugie che ti stai dicendo da anni, se non da decenni. Tutte quelle bugie, in realtà, ti stanno allontanando dal crescere e dal diventare un essere vivente più sano e più felice. Sono tossiche, tant’è vero che la maggior parte delle volte neanche ti rendi conto di cosa sono in verità! Ecco 6 bugie che ... Leggi su herbeauty.co

rubio_chef : Gli ebrei, quelli veri, non dicono bugie sulla Palestina e il suo meraviglioso popolo. Gli ebrei, quelli non sionis… - RAIsenzaBerlusc : @castellettir @repubblica si vabbe'.. non vi va giu' che gode del sostegno popolare e starnazzate bugie a piu' non posso - mittdolcino : Andrà tutto bene, si si si..... (ma smettiamola per favore di dire bugie agli italiani: infatti sarà un disastro!)… - LePortinaie : @daniyungblud HO PERSO LE PAROLE PUÒ DARSI CHE ABBIA PERSO SOLO LE MIE BUGIE SI SON NASCOSTE BENE FORSE PERÒ SEMPLICEMENTE NON ERAN MIE - GIANFRA82827465 : RT @MariaRo99325323: Auguro alle Marche di pensare 10 volte prima di dare il voto a costei. Non posso immaginare che i Marchigiani, persone… -

Ultime Notizie dalla rete : bugie che Medici nei giorni festivi, Cozzani a Sansa: “Dice bugie, dipende da convenzione nazionale” IVG.it Il Paradiso Delle Signore: anticipazioni e trame dal 7 all’11 settembre...

Pensavamo che questo momento non sarebbe mai arrivato e invece, eccoci qui con le anticipazioni e le trame della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. L’attesissima nuova stagione, dopo l’arresto ...

Azzolina difende i prof: troppe bugie su di loro

"Voglio ringraziarvi uno ad uno per gli sforzi fatti e per quelli che farete e dirvi che, come ministra, io farò altrettanto e difenderò sempre il lavoro di chi opera nella scuola, perché ne conosco l ...

Pensavamo che questo momento non sarebbe mai arrivato e invece, eccoci qui con le anticipazioni e le trame della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. L’attesissima nuova stagione, dopo l’arresto ..."Voglio ringraziarvi uno ad uno per gli sforzi fatti e per quelli che farete e dirvi che, come ministra, io farò altrettanto e difenderò sempre il lavoro di chi opera nella scuola, perché ne conosco l ...