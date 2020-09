45enne si fingeva finanziere, arrestato da quelli veri (Di martedì 1 settembre 2020) Si qualificava come generale della Guardia di finanza ed esibiva falso tesserino: uomo di 45 anni arrestato da finanzieri della Tenenza di Montegiordano. arrestato un uomo, 45 anni, per essersi falsamente qualificato come finanziere. L’uomo mostrava un falso tesserino di riconoscimento quale “prova” riportante il grado di maresciallo capo. Il tesserino, del tutto simile a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

