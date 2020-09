4 Hotel: al via la terza edizione registrata prima del lockdown (Di martedì 1 settembre 2020) 4 Hotel - Bruno Barbieri Otto nuove sfide attendono Bruno Barbieri nella terza edizione di 4 Hotel, in partenza stasera su Sky Uno alle 21.15. Interamente registrata prima del lockdown, motivo per cui non ha risentito delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la produzione andrà anche quest’anno alla ricerca delle location più suggestive del nostro paese e metterà in competizione, in ciascun appuntamento, quattro albergatori della zona prescelta che, grazie al giudizio dello chef stellato Barbieri, potranno ambire ad ottenere il riconoscimento di migliore Hotel della zona ed un premio pecuniario da rinvestire nella loro azienda. Le strutture protagoniste di questa nuova edizione sono situate in ... Leggi su davidemaggio

GeaPilato : RT @marcomoltomale: Noi ridiamo e scherziamo ma per un governatore da barzelletta come solinas e un cazzo vestito a festa come Briatore, il… - Rodica30889717 : RT @marcomoltomale: Noi ridiamo e scherziamo ma per un governatore da barzelletta come solinas e un cazzo vestito a festa come Briatore, il… - Goatboy641 : Live View of Ponte delle Guglie Venice - View from Hotel Filù Venezia - gabrieppe5stars : RT @marcomoltomale: Noi ridiamo e scherziamo ma per un governatore da barzelletta come solinas e un cazzo vestito a festa come Briatore, il… - LuciaLaVita1 : RT @marcomoltomale: Noi ridiamo e scherziamo ma per un governatore da barzelletta come solinas e un cazzo vestito a festa come Briatore, il… -