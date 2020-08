Zimbabwe, mistero sull’avvelenamento di undici elefanti (Di lunedì 31 agosto 2020) undici elefanti sono stati trovati morti per avvelenamento vicino a una riserva naturale in Zimbabwe. Esclusa la pista dei bracconieri. La autorità dello Zimbabwe stanno indagando sulla misteriosa morte di undici elefanti, avvelenati vicino al parco nazionale Hwange. Le carcasse sono tutte situate tra le Cascate Vittoria e la riserva naturale, nella parte occidentale del paese, al confine con il Botswana. L’ipotesi al momento più accreditata è che gli animali siano stati avvelenati ma la pista del bracconaggio sembra al momento esclusa. Tutti gli elefanti hanno infatti le zanne. Lo Zimbabwe è il secondo paese al mondo per quantità di elefanti, circa 85 mila, presenti sul suo ... Leggi su bloglive

