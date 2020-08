Yari Carrisi,il figlio di Albano e Romina ha annuncito il suo fidanzamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa estate la vita mi ha fatto un bellissimo regalo, ora ho al mio fianco una persona che mi fa stare bene, molto bene, e insieme facciamo tanti progetti di vita e di lavoro». Yari Carrisi, il musicista figlio di Al Bano e Romina, ripete queste parole a tutti quelli che scorgono nei suoi occhi una nuova luce: lui, generalmente introverso, riservato, adesso appare felice’ ed esuberante come forse non lo avevamo mai visto prima, perché ha trovato l’amore. Lei si chiama Thea Crudi, è una affascinante cantante cresciuta a Cattolica, in provincia di Rimini, ha trentadue anni, quindici meno di Yari, che ne ha quarantasette. In Puglia, raccontano che Yari e Thea si sono conosciuti lo scorso giugno a Mottola, in provincia di Taranto, durante un evento, la ... Leggi su aciclico

