Xbox Game Pass si arricchirà con nuovi titoli indie tra cui Gonner 2 e Crusader Kings III (Di lunedì 31 agosto 2020) Microsoft è tornato con un altro showcase ID @ Xbox durante il fine settimana, concentrato esclusivamente su Xbox Game Pass e sui prossimi titoli indie che arriveranno in futuro all'interno del servizio. Anche se alcuni di questi giochi non hanno ancora una data di uscita precisa, Microsoft ha dichiarato che saranno disponibili su Xbox Game Pass al day one. Ecco i giochi annunciati.Crusader Kings III (PC) (1° settembre)"Crusader Kings III è l'ultima versione dell'amato gioco di ruolo di Paradox Development Studio tra conquista medievale e intrighi della corte reale. Guidate una delle centinaia di famiglie nobili o reali attraverso il Medioevo, mentre ... Leggi su eurogamer

