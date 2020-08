WWE Payback 2020 – Roman Reigns Universal Champion: Lee sconfigge Randy Orton (Di lunedì 31 agosto 2020) Roman Reigns è il nuovo Universal Champion: The Big Dog, fresco della nuova alleanza con Paul Heyman, si presenta nella fase finale del match che comprendeva anche Bray Wyatt e Braun Strowman, capitalizzando e diventando Universal Champion, quasi due anni dopo l’ultima volta. Così si chiude WWE Payback 2020, direttamente dall’Amway Center di Orlando, nel WWE ThunderDome Clamoroso successo di Keith Lee, che al debutto in pay-per-view come membro di Raw batte Randy Orton con una splendida Powerbomb. Vittoria preziosissima per l’ex NXT Champion, contro un 13 volte campione del mondo. Settimana da dimenticare per Sasha Banks, che dopo aver perso il Raw Women’s ... Leggi su sportfair

