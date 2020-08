Whirpool, 31 ottobre si avvicina: Sindacati chiedono incontro (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Per Whirlpool la chiusura del sito di Napoli, il 31 ottobre, si avvicina e per questo la Fiom chiede al Ministero dello Sviluppo economico di convocare un incontro. “Una delegazione di lavoratori della Whirlpool di Napoli sabato – hanno spiegato Barbara Tibaldi, Segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico e Rosario Rappa, Segretario generale Fiom-Cgil Napoli – ha incontrato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite del Giffoni Film Festival, il quale ha affermato che la vertenza è per il Governo una battaglia di sovranità nazionale. Auspichiamo che nel frattempo il Governo sia intervenuto presso la proprietà americana di Whirlpool per una modifica delle posizioni espresse per voce dell’Amministratore delegato La Morgia che ha confermato la chiusura ... Leggi su quifinanza

