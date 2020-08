Whirlpool: Fiom, data del 31 ottobre si avvicina, Mise convochi incontro (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Una delegazione di lavoratori della Whirlpool di Napoli sabato ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite del Giffoni Film Festival, il quale ha affermato che la vertenza è per il Governo una battaglia di sovranità nazionale. Auspichiamo che nel frattempo il Governo sia intervenuto presso la proprietà americana di Whirlpool per una modifica delle posizioni espresse per voce dell'amministratore delegato La Morgia che ha confermato la chiusura delle attività produttive del sito di Napoli il 31 ottobre". Lo dichiarano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore elettrodomestico e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli. "Ci aspettiamo che Di Maio, come promesso nel corso ... Leggi su liberoquotidiano

Whirlpool, a Fabriano 9mila piani cottura più entro fine mese

Nuova commessa da 9.000 pezzi di piani cottura elettrici e a gas da evadere entro fine agosto per lo stabilimento Whirlpool di Melano di Fabriano. I volumi, a consuntivo di fine anno, dovrebbero esser ...

