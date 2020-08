Werewolf The Apocalypse Earthblood: Nuovo Trailer e dettagli (Di lunedì 31 agosto 2020) In concomitanza con Gamescom, NACON e Cyanide sono lieti di condividere ulteriori informazioni su Werewolf: The Apocalypse – Earthblood attraverso un Trailer che rivela la vita e il passato del protagonista del videogioco, Cahal. Cahal è un lupo mannaro della tribù dei Fianna. Sposato e padre di una figlia, subisce un tragico destino che lo costringe all’esilio. Deve fuggire da coloro che ama per proteggerli dalla sua rabbia: la sua amata moglie Ludmila, sua figlia Aedana, che ama più di chiunque altro, e i suoi migliori amici Rodko e Ava, che gli coprono le spalle in ogni circostanza. Endron, la filiale petrolifera della mega corporation Pentex, è l’unica responsabile di tutta la sua rabbia e violenza. Avendo rovinato la sua vita e rimanendo una ... Leggi su gamerbrain

the__werewolf_ : RT @femmefleurie: Minchia domani è settembre. LA SESSIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE… - the__werewolf_ : RT @liamvoice_: Le due isole Diomede, nello stretto di Bering, sono separate da un braccio di mare di 3 chilometri al centro del quale pass… - the__werewolf_ : RT @chiarachefacose: Corriere Amazon che mi chiama come se fossimo amici 'Ciao Chiara sei a casa?' 'Sì' 'Aprimi che sono al portone' - the__werewolf_ : RT @_TimeyWimey__: Domani ci troviamo tutti al binario 9 e 3/4 vero? - the__werewolf_ : RT @cucchiaia: Comunque che ridere di come anni fa era un’impresa stare sveglia per vedere i VMAs in diretta e ora sono tipo “ah iniziano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Werewolf The NACON a Gamescom 2020: ecco tutte le novitĂ svelate Serial Gamer Wraith: The Oblivion Afterlife, il World of Darkness arriverĂ anche su PlayStation VR

L'immaginario del World of Darkness torna farsi vedere in versione VR grazie a Wraith: The Oblivion Afterlife. Gli sviluppatori di Fast Travel Games hanno infatti annunciato l'arrivo del gioco ambient ...

Gamescom Opening Night Live commentata in diretta dalle 19:15! Una marea di giochi per un evento da non perdere

Sarà ovviamente un appuntamento diverso dal solito dato che non potremo partecipare a eventi e prove in terra tedesca ma in ogni caso la Gamescom 2020 è pronta a regalarci più di qualche sorpresa graz ...

L'immaginario del World of Darkness torna farsi vedere in versione VR grazie a Wraith: The Oblivion Afterlife. Gli sviluppatori di Fast Travel Games hanno infatti annunciato l'arrivo del gioco ambient ...Sarà ovviamente un appuntamento diverso dal solito dato che non potremo partecipare a eventi e prove in terra tedesca ma in ogni caso la Gamescom 2020 è pronta a regalarci più di qualche sorpresa graz ...