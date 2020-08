We are Who we are: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 9 ottobre 2020 debutta su Sky Atlantic un nuovo titolo televisivo: stiamo parlando di We are Who we are. Lo show è diretto da Luca Guadagnino, celebre regista italiano noto al grande pubblico per la pellicola Chiamami Col Tuo Nome. Questa volta, oltre a vestire i panni di regista, figura anche come creatore e showrunner della serie. Per la prima stagione sono stati commissionati 8 episodi, probabilmente dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Il titolo raggiungerà prima la televisione americana, precisamente su HBO, in data fissata per il 14 settembre di quest’anno. Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di We are who we are, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

