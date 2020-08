We Are Who We Are, il trailer della serie tv di Guadagnino (Di lunedì 31 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=oHRlENfhCa8 È stato diffuso nelle scorse ore, dopo le anticipazioni degli scorsi mesi, il primo trailer ufficiale di We Are Who We Are, la serie tv in otto episodi prodotta da Sky e Hbo e firmata alla regia e alla sceneggiatura da Luca Guadagnino. Con il consueto stile ellittico e suggestivo che caratterizza del regista, vediamo una successione di immagini e frammenti che ci immergono nella vita di due adolescenti americani che vivono in una base militare in Veneto. La serie esplorerà temi fondamentali dell’adolescenza, come l’amicizia, i primi amori e soprattutto l’identità, calando il tutto in una situazione fuori dal mondo, di estraneità e diversità, come può essere una base militare che è uno spaccato di Stati Uniti ... Leggi su wired

