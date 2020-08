Wanda Nara, un Lato B da "allerta tsunami" a Ibiza. Sdraiata in piscina, il costume sparisce | Guarda (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo Milano e Parigi, Wanda Nara sconvolge anche Ibiza. La showgirl argentina, moglie e manager di Mauro Icardi, ha dovuto attendere la conclusione (amara) di questa estenuante stagione calcistica per godersi le meritate vacanze. Dopo aver ingannato l'attesa della cavalcata estiva del Psg di Maurito in Champions League (conclusa con la sconfitta nella finalissima contro il Bayern Monaco) pubblicando su Instagram foto in bikini sotto la doccia sul terrazzo della loro casa milanese vista San Siro o scatti in sensualissimi abiti da sera per le grandi notti parigine, Wanda ha ripreso possesso del suo habitat preferito, la piscina. Ed eccola, appena messo piede alle Baleari, sdraiarsi su un lettino e lasciarsi cullare dalle dolcissime onde di una vasca a sfioro. Sullo ... Leggi su liberoquotidiano

Reunion di calciatori del Paris Saint Germain alle Baleari. Mauro Icardi inaugura le vacanze a Ibiza con Wanda Nara e i figli, con lui anche il portiere della squadra Keylor Nasa Gamboa con la famigli ...

