W Maria Montessori, il documentario stasera su Sky Arte (Di lunedì 31 agosto 2020) A 150 anni dalla sua nascita, un documentario per celebrare la donna che ha rivoluzionato l'educazione pedagogica, stasera 21:15 su Sky Arte! Nel 2020 si celebra il 150esimo anniversario di una donna che con il suo rivoluzionario metodo pedagogico, teso all'educazione verso la libertà, è diventata una figura mondiale: Maria Montessori. Il documentario dal titolo W Maria Montessori, in onda stasera su Sky Arte alle 21.15 mette in luce non solo il passato straordinario di una donna capace di liberarsi dal conformismo - nel 1896 sarà la terza italiana a laurearsi in medicina, con la specializzazione in neuropsichiatria - ma soprattutto l'attualità che ancora oggi caratterizza il suo sistema di ... Leggi su movieplayer

