Volontario morto in Colombia, l'ambasciatrice italiana all'Onu: «C'è chi si sottrae alle indagini su Paciolla» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Purtroppo, dopo oltre un mese, stiamo cercando di verificare rapidamente la posizione di alcuni membri dello staff in Colombia, ma ancora non si sono resi disponibili ad essere interrogati... Leggi su ilmattino

rubio_chef : Mario Paciolla è stato suicidato. Sul corpo del ragazzo italiano morto il 15 luglio scorso in Colombia, dove lavora… - ATattersail : RT @rubio_chef: Mario Paciolla è stato suicidato. Sul corpo del ragazzo italiano morto il 15 luglio scorso in Colombia, dove lavorava come… - ZicaEliana : RT @rubio_chef: Mario Paciolla è stato suicidato. Sul corpo del ragazzo italiano morto il 15 luglio scorso in Colombia, dove lavorava come… - mikvhd86 : RT @rubio_chef: Mario Paciolla è stato suicidato. Sul corpo del ragazzo italiano morto il 15 luglio scorso in Colombia, dove lavorava come… - FrancescaPicci3 : RT @rubio_chef: Mario Paciolla è stato suicidato. Sul corpo del ragazzo italiano morto il 15 luglio scorso in Colombia, dove lavorava come… -

Ultime Notizie dalla rete : Volontario morto Volontario morto in Colombia, l'ambasciatrice italiana all'Onu: «C'è chi... Il Mattino Overdose day, l'idea del fondatore di Villa Maraini che ha salvato migliaia di vite

Cosa succede quando un volontario o un vostro operatore si trova davanti un ... 0,4 mg di naloxone anche tramite gli indumenti per non perdere altro tempo e rischiare che muoia. Se dopo un paio di ...

Covid Italia, altri 7 pazienti in terapia intensiva: in totale sono 86

È la Campania la regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi di contagio per il Covid, con un incremento di +270, seguita dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto ...

Cosa succede quando un volontario o un vostro operatore si trova davanti un ... 0,4 mg di naloxone anche tramite gli indumenti per non perdere altro tempo e rischiare che muoia. Se dopo un paio di ...È la Campania la regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi di contagio per il Covid, con un incremento di +270, seguita dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto ...