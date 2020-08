Volley femminile, quarti Supercoppa 2020: Novara-Firenze data, orario e tv (Di lunedì 31 agosto 2020) Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze si sfideranno ai quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di Volley: ecco data, orario e come seguire il match in diretta tv e streaming. Nel primo turno Novara ha avuto la meglio su una combattiva Perugia (25-19, 27-29, 25-16, 25-12) ed ora affronterà in casa Firenze. Le toscane hanno infatti sconfitto Casalmggiore al tie-break al termine di una vera e propria battaglia (25-23, 22-25, 25-17, 25-27, 13-15). Match che si preannuncia molto interessante, con le due squadre pronte a sfidarsi per conquistare l’accesso alla Final Four di Vicenza. Appuntamento alle ore 20.30 di martedì 1 settembre. Il match sarà visibile in diretta ... Leggi su sportface

