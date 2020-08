Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: prima puntata del 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Parte oggi, 31 agosto 2020, la nuova avventura di Rosanna Cancellieri in Tv8. Alle 17:30 inizia la nuova edizione di Vite da Copertina, la quarta dalla sua nascita avvenuta nel 2016. Come sempre la domanda che ruota attorno al programma è: Cosa si nasconde dietro le Vite stellari dei VIP? Dalle puntate monografiche a quelle in forma di classifica, dal salotto dal gusto vintage della vecchia Hollywood scopriremo gossip, storie e curiosità talvolta inedite delle celebrities più amate, con un taglio elegante. Rosanna Cancellieri a Blogo: “Con Vite da Copertina, ... Leggi su blogo

toysblogit : Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: prima puntata del 31 agosto… - TheWay_Mag : A 'Vite da copertina' arriva Rosanna Cancellieri #vitedacopertina #rosannacancellieri #enricopapi #guessmyage #tv8 - Affaritaliani : Vite da Copertina, Rosanna Cancellieri: 'Che star Sandro Pertini. Mi diceva...' - LauraFrigerio : Vite da Copertina, la nuova stagione su TV8 - fisco24_info : Rosanna Cancellieri e Enrico Papi al via su TV8: Vite da Copertina e Guess my age - indovina l'età -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Copertina Vite da Copertina, Rosanna Cancellieri: "Che star Sandro Pertini. Mi diceva..." Affaritaliani.it Per AnnoZero una “Terapia” fatta a suon di trap

GIUBIASCO - Usare la musica come una terapia, per buttare fuori l'oscurità di un periodo difficile ed esorcizzarlo è quello che ha fatto AnnoZero, alter-ego musicale trap di Nicola Minenna, 24enne di ...

Le crepe di Irama: “Non sono il cantante dei tormentoni e non seguo le mode”

TORINO. Solo 7 tracce, alcune già note, e un titolo evocativo, Crepe. Quelle che, plasticamente, si vedono anche sul volto di Irama sulla copertina del suo ep uscito il 28 agosto. Filippo Maria Fanti ...

GIUBIASCO - Usare la musica come una terapia, per buttare fuori l'oscurità di un periodo difficile ed esorcizzarlo è quello che ha fatto AnnoZero, alter-ego musicale trap di Nicola Minenna, 24enne di ...TORINO. Solo 7 tracce, alcune già note, e un titolo evocativo, Crepe. Quelle che, plasticamente, si vedono anche sul volto di Irama sulla copertina del suo ep uscito il 28 agosto. Filippo Maria Fanti ...