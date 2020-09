Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: oggi la prima puntata (Di lunedì 31 agosto 2020) Data la stura alla nuova stagione di Tv8 con la prima puntata della nuova edizione di Vite da Copertina, la nuova veste si presenta con un alto tasso di vintage moderno già dallo studio. Il tono rilassante del blu unito a quello 'friccicarello' del giallo per uno stile che richiama - non a caso - l'angolo del salotto da tè delle cinque. Magari essendo una trasmissione dalle sfumature 'rosa confetto' del gossip avrei mantenuto una linea più coerente con il mood del programma.Il savoir-faire di Rosanna Cancellieri è ben conosciuto, il programma ha il taglio giusto su misura per lei ed è certamente il pane per i suoi denti che per diverso tempo ha potuto 'assaporare' da ospite in ... Leggi su blogo

