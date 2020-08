Vite da Copertina, diretta prima puntata del 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Segui la prima puntata della nuova serie di Vite da Copertina su tvblog.itlive placement Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: prima puntata del 31 agosto 2020 Parte oggi, 31 agosto 2020, la nuova avventura di Rosanna Cancellieri in Tv8. Alle 17:30 inizia la nuova edizione di Vite da Copertina, la quarta dalla sua nascita avvenuta nel 2016. Come sempre la domanda che ruota attorno al programma è: Cosa si nasconde dietro le Vite stellari dei VIP? Dalle puntate monografiche a quelle in forma di classifica, dal salotto dal gusto vintage della vecchia Hollywood scopriremo gossip, ... Leggi su blogo

marcoassante199 : Parte su tv8 una nuova edizione di “ vite da copertina” con una nuova conduttrice: Rosanna cancellieri. Vi sta piac… - emamarro : RT @digitalsat_it: Ripartono su @TV8it le produzioni originali, #ViteDaCopertina e #Guessmyage - digitalsat_it : Ripartono su @TV8it le produzioni originali, #ViteDaCopertina e #Guessmyage - cheTVfa : Torna su #TV8 #ViteDaCopertina con una grande novità: arriva alla conduzione #RosannaCancellieri - SerieTvserie : Vite da Copertina, la nuova edizione con Rosanna Cancellieri: prima puntata del 31 agosto 2020 -