Violenze nelle città, è scontro totale tra Trump e Biden (Di martedì 1 settembre 2020) È scontro Trump Biden sulle Violenze che nelle ultime settimane stanno sconvolgendo varie città degli Stati Uniti. Dopo i recenti incidenti a Portland e Kenosha, con un sostenitore di Trump ucciso in circostanze ancora non chiarite e i due pacifisti uccisi dal 17enne miliziano di estrema destra Kyle Rittenhouse nelle proteste seguite al brutale ferimento di Jacob Blake da parte della polizia nella cittadina del Wisconsin, i due candidati democratici sono sempre più distanti e se Biden continua a portare avanti il suo messaggio di pace e riconciliazione, Trump sembra aver ormai deciso di soffiare sul fuoco delle Violenze. LEGGI ANCHE > Trump visiterà Kenosha, la ... Leggi su giornalettismo

