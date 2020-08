Vincenzo De Luca a Marcianise visita il polo industriale di Coca-Cola HBC Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Vincenzo De Luca: “Questo stabilimento che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione impegnate sempre più in produzioni ecosostenibili, in un contesto di sicurezza e di prevenzione costante per tutti”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, accompagnato da una delegazione di Confindustria Caserta guidata dal Presidente Luigi Traettino e dal Direttore Generale Lorenzo … Leggi su 2anews

ItaliaViva : All’Hotel Renaissance di Napoli, con @Ettore_Rosato, abbiamo presentato le liste di Italia Viva per le prossime ele… - gennaromigliore : Italia Viva, grazie alla costante presenza del presidente @Ettore_Rosato sul territorio e all’entusiasmo dei nostri… - giornalettismo : Silvio #Berlusconi (sì, proprio lui) attacca Vincenzo #DeLuca dicendo che si è creato un personaggio televisivo: 'M… - cafifal : RT @fanpage: Obbligo di tamponi e quarantena, la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca - maurizioft : RT @gennaromigliore: Italia Viva, grazie alla costante presenza del presidente @Ettore_Rosato sul territorio e all’entusiasmo dei nostri mi… -