Villa Maraini celebra Giornata Mondiale contro morti per overdose (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – A Roma a Villa Maraini oggi si celebra la Giornata Mondiale del contrasto ai morti per overdose. Nell’Unione europea nel 2019 sono oltre 9.400 i morti per overdose, l’84% dei casi e’ mortale. Nel 1980 Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, lanciava per la prima volta nel mondo l’idea di effettuare interventi di primo soccorso con il farmaco naloxone da parte di personale non medico. “Sono stato uno dei fondatori del servizio Unita’ di strada di Villa Maraini- racconta Giancarlo Rodoquino, operatore di Villa Maraini a capo dell’unita’ di strada- nato per attuare quella ... Leggi su romadailynews

bulide3 : ADUC - Droghe - Notizia - ITALIA - Giornata mondiale contro le morti per overdose. Le iniziative di Villa Maraini… - MedMedicine : Overdose day, l'idea del fondatore di Villa Maraini che ha salvato migliaia di vite - StraNotizie : Overdose day, l'idea del fondatore di Villa Maraini che ha salvato migliaia di vite - romasociale : VILLA MARAINI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LE MORTI PER #OVERDOSE - drEmilioLeone : RT @RepubblicaTv: Video-tutorial su come intervenire in caso di overdose: Questo Tutorial spiega in pochi minuti come salvare vite da Overd… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Maraini Overdose day, l'idea del fondatore di Villa Maraini che ha salvato migliaia di vite La Repubblica Overdose, morte in 5 anni oltre 40 mila persone in Ue

Oggi la giornata della sensibilizzazione. “Il naloxone da portare a casa può salvare vite umane”: l'Oedt lancia un questionario on line e nuovi dati pubblica sui 12 paesi interessati al programma. L'e ...

Overdose day, l'idea del fondatore di Villa Maraini che ha salvato migliaia di vite

Oltre tremila vite, nella maggior parte dei casi di giovani ragazzi. Sono quelle salvate dagli operatori di Villa Maraini con il naloxone, un farmaco antagonista degli oppiacei che iniettato durante u ...

Oggi la giornata della sensibilizzazione. “Il naloxone da portare a casa può salvare vite umane”: l'Oedt lancia un questionario on line e nuovi dati pubblica sui 12 paesi interessati al programma. L'e ...Oltre tremila vite, nella maggior parte dei casi di giovani ragazzi. Sono quelle salvate dagli operatori di Villa Maraini con il naloxone, un farmaco antagonista degli oppiacei che iniettato durante u ...