Videochiamata Friedkin-Fonseca, le parole dell'imprenditore al mister della Roma (Di lunedì 31 agosto 2020) Fonseca, allenatore della Roma, non è mai stato messo seriamente in discussione dalla nuova proprietà giallorossa. C'è stata una Videochiamata. Leggi su 90min

TuttoASRoma : Friedkin, videochiamata a Fonseca: ecco cosa gli ha detto - salvione : Friedkin, videochiamata a Fonseca: ecco cosa gli ha detto - zazoomblog : Friedkin videochiamata a Fonseca: ecco cosa gli ha detto - #Friedkin #videochiamata #Fonseca: - mirko_masella : RT @sportli26181512: Friedkin, videochiamata a Fonseca: ecco cosa gli ha detto: I nuovi proprietari rinnovano la fiducia al tecnico: 'Speri… - sportli26181512 : Friedkin, videochiamata a Fonseca: ecco cosa gli ha detto: I nuovi proprietari rinnovano la fiducia al tecnico: 'Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Videochiamata Friedkin

Paulo Fonseca incassa la fiducia dei Friedkin. In concomitanza con l’inizio della nuova stagione c’è stato il primo contatto tra l’allenatore e i nuovi proprietari della Roma. Dan e Ryan Friedkin hann ...Nonostante in questa prima fase non amino lavorare sotto le luci dei riflettori, Dan Friedkin e suo figlio Ryan iniziano a prendere sempre più confidenza con il mondo Roma. Il neo presidente gialloros ...