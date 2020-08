VIDEO | Scuola, senza mascherina al monobanco? Lo pneumologo: “Il rischio di contagio c’è” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Studenti seduti al monobanco senza mascherina, quali potrebbero essere i rischi? “Il Comitato tecnico scientifico ha chiarito che se c’è una distanza di almeno un metro la possibilità che il contagio avvenga attraverso l’airdrop, cioè con le goccioline di saliva, è sicuramente molto bassa. Molto bassa non vuol dire però inesistente”. A parlarne alla Dire è Renato Cutrera, responsabile del dipartimento Malattie respiratorie e broncopneumologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg), in attesa che il Comitato tecnico scientifico (Cts) si pronunci definitivamente sull’uso delle mascherine in classe. Leggi su dire

