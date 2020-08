Via libera dai Cda di Tim e Cdp alla società per la rete unica (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – I Consigli d'Amministrazione di Tim e Cassa Depositi e Prestiti hanno dato il via libera al memorandum di intesa per la costituzione della società per la rete unica delle telecomunicazioni a banda ultra-larga.Nel dettaglio è stata firmata una lettera d'intenti con Cdp Equity (Cdpe) finalizzata alla realizzazione del più ampio progetto di rete unica nazionale (AccessCo) attraverso la fusione tra FiberCop e Open Fiber. Secondo quanto previsto dall'intesa, si legge in una nota, Tim deterrà almeno il 50,1% di AccessCo e attraverso un meccanismo di governance condivisa con Cdpe sarà garantita l'indipendenza e la terzietà della società. Sono previsti meccanismi di maggioranze qualificate e regole di ... Leggi su iltempo

