Verona, Cetin infortunato: salta la Nazionale

Santa Cristina in Val Gardena, Bz, - Brutte notizie per il Verona , ma soprattutto per Mert Cetin . Il difensore, neo acquisto dopo l'arrivo in Italia con la maglia della Roma, non potrà rispondere ...

Mert Cetin, neo acquisto dell’Hellas Verona dalla Roma, non potrà rispondere alla chiamata della Turchia a causa di un infortunio, come comunicato dalla squadra gialloblù. «Hellas Verona FC comunica c ...

Santa Cristina in Val Gardena (Bz) - Brutte notizie per il Verona, ma soprattutto per Mert Cetin. Il difensore, neo acquisto dopo l'arrivo in Italia con la maglia della Roma, non potrà rispondere alla ...

