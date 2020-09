Verbania, chiusa una scuola: trovato positivo al Covid durante corsi di recupero (Di lunedì 31 agosto 2020) L'istituto superiore "Lorenzo Cobianchi" di Verbania è stato chiuso per un intervento di sanificazione straordinario dopo che una persona che vi ha avuto accesso di recente è stata trovata positiva al Covid-19. Dal 26 agosto nella scuola erano cominciati i corsi di recupero. A spiegare che cosa è successo è stata la preside Vincenza Maselli:"L'intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19"E ha aggiunto:"La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l'istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse. La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di ... Leggi su blogo

