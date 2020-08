Veolia: Cda Suez, offerta non sollecitata, offerta genera preoccupazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Parigi, 31 ago. (Adnkronos) - L'offerta presentata da Veolia "è non sollecitata" e Suez "non ha avuto alcuna discussione con Veolia su un eventuale progetto di fusione". Così il Cda di Suez in una nota commenta l'offerta da circa 2,9 miliardi di euro presentata da Veolia a Engie per rilevare il 29,9% di Suez. Il cda di Suez ha ribadito "all'unanimità la totale fiducia nel progetto strategico di Suez in quanto società indipendente". In un contesto di "emergenza ambientale" l'offerta di Veolia "genera preoccupazioni sul futuro del trattamento e della distribuzione dell'acqua in ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Veolia Cda Veolia: Cda Suez, offerta non sollecitata, offerta genera preoccupazione Metro Borsa Parigi: +19% Suez su progetto di acquisto da parte di Veolia (+3%)

Bene anche Engie (+6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - Suez in ascesa alla Borsa di Parigi sulla spinta del progetto di acquisto lanciato da Veolia, il colosso francese del trattamen ...

Borsa: Europa rallenta a meta' seduta, a Milano (+0,2%) freno finanziari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - Le Borse europee restano positive a meta' seduta ma perdono lo smalto della prima parte della mattinata frenate, a livello generale, dalla debolezza d ...

Bene anche Engie (+6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - Suez in ascesa alla Borsa di Parigi sulla spinta del progetto di acquisto lanciato da Veolia, il colosso francese del trattamen ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - Le Borse europee restano positive a meta' seduta ma perdono lo smalto della prima parte della mattinata frenate, a livello generale, dalla debolezza d ...