Venezuela: Maduro, 'presto annunci importanti per dialogo' (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - CARACAS, 31 AGO - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto che questa settimana farà annunci che porteranno il Venezuela verso un processo di rincontro, partecipazione e dialogo ... Leggi su corrieredellosport

SevyDC : RT @LauraHarth: #Venezuela, #Maduro e repressione. Il regime arresta i parenti degli oppositori politici in esilio. Testimonianza di @MariM… - dacelestina : RT @LauraHarth: #Venezuela, #Maduro e repressione. Il regime arresta i parenti degli oppositori politici in esilio. Testimonianza di @MariM… - generacomplotti : RT @GreciGiulio: M5S, Casaleggio: 'Soldi da Venezuela fake news, ora querele' Querele ai servizi segreti venezuelani? #M5S #Venezuela #Madu… - pedrolinares01 : RT @bonitonewscom: Arresti arbitrari, liberazioni spot in vista delle elezioni. Il regime di #Maduro in #Venezuela stringe la morsa, e dà l… - MariMagallanesC : RT @bonitonewscom: Arresti arbitrari, liberazioni spot in vista delle elezioni. Il regime di #Maduro in #Venezuela stringe la morsa, e dà l… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Maduro Venezuela: Maduro, 'presto annunci importanti per dialogo' Tiscali Notizie Venezuela: Maduro, 'presto annunci importanti per dialogo'

(ANSA) - CARACAS, 31 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto che questa settimana farà annunci che porteranno il Venezuela verso un processo di rincontro, partecipazione e dialogo ...

DA HONG KONG AL VENEZUELA/ Le libertà calpestate e i silenzi del governo

Natan Law, Armando Armas, Rufo Chacón: nomi, insieme ad altri, che il governo italiano dovrebbe conoscere. Invece non muove un dito L’altro giorno, a Roma, davanti alla Farnesina, mentre l’abbronzatis ...

(ANSA) - CARACAS, 31 AGO - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto che questa settimana farà annunci che porteranno il Venezuela verso un processo di rincontro, partecipazione e dialogo ...Natan Law, Armando Armas, Rufo Chacón: nomi, insieme ad altri, che il governo italiano dovrebbe conoscere. Invece non muove un dito L’altro giorno, a Roma, davanti alla Farnesina, mentre l’abbronzatis ...