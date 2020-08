Venezia 77, al Kinéo Poker di Donne con Olga Kurylenko, Katherine Waterstone, Anna Foglietta e Sara Serraiocco (Di lunedì 31 agosto 2020) Sabato, 5 settembre 2020 – Venezia Poker di Donne al Premio Kinéo ideato e diretto da Rosetta Sannelli. Arrivano in Laguna, infatti, quattro splendide Donne ad illuminare la 18. edizione dello storico riconoscimento: la ex Bond Girl, Olga Kurylenko, premiata per la sua bella interpretazione in The Room, Katherine Waterston (Animali Fantastici e dove trovarli), Anna Foglietta (Genitori quasi perfetti) e la giovane Sara Serraiocco (In viaggio con Adele, Lo spietato). Tra gli altri personaggi attesi in Laguna, Oliver Stone, Mads Mikkelsen con la moglie, l’attrice e coreografa danese Hanne Jacobsen, Pierfrancesco Favino, Matteo Garrone, Marco ... Leggi su romadailynews

