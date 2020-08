Venezia 2020: il sito per le prenotazioni film sotto attacco hacker (Di lunedì 31 agosto 2020) Il direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera svela che il black-out del sito ufficiale in cui si prenotano i film sarebbe dovuto a un attacco hacker. Il sito web per accedere alle prenotazioni dei film di Venezia 2020 sarebbe stato bloccato da un attacco hacker. A confermare la notizia è lo stesso direttore artistico della Mostra Alberto Barbera via Twitter. Le norme anti-COVID imposte per lo svolgimento di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia hanno costretto non solo a una drastica riduzione nel numero di accreditati e spettatori, ma costringono la stampa a prenotare il posto per le proiezioni a loro riservate. Dopo l'apertura ... Leggi su movieplayer

