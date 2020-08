VanEck lancia il nuovo fondo d’investimento per videogiochi ed esports: “Il settore è in crescita esponenziale” (Di lunedì 31 agosto 2020) VanEck ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo negoziato (ETF) per videogiochi ed esports che offrirà agli investitori maggiore esposizione su entrambi questi settori, interessati da una crescita esponenziale a causa delle misure di lockdown che costringono le persone a rivolgersi all’intrattenimento digitale. Il nuovo ETF (ESPO), che era già segnalato nelle fasi finali di approvazione e inizierà a fare trading sull’Australian Securities Exchange (ASX) nelle prossime settimane, si concentrerà sull’investimento nelle più grandi società di videogiochi ed esports pure-play a livello globale che generano almeno il 50% dei loro ricavi da questi settori. Le partecipazioni ... Leggi su esports247

