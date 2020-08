Valentina Ferragni, lo sfogo senza precedenti: cosa è successo alla sorella di Chiara (Di lunedì 31 agosto 2020) Valentina Ferragni è prima in tendenza su Twitter. A fare scalpore chi la addita, ancora come brutta e grassa: “Non mi sento sbagliata”, ribatte la lil Ferry. Il web è un mondo meritocratico, e la sorella minore di Chiara Ferragni, forte anche dei moltissimi fan che si ritrova, è arrivata prima nelle tendenze di Twitter. Il motivo? Ha dato il benservito agli attacchi di body shaming che spesso riceve sui social. Lei è una veterana del body shaming. Sotto ogni suo post si riesce a trovare con estrema facilità un commento al vetriolo, ma ecco la risposta di Chiara: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale”. “Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano ... Leggi su caffeinamagazine

