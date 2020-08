Valentina Ferragni furiosa: “Mi chiedono foto da struccata e poi…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Valentina Ferragni al centro della bufera. La più giovane delle sorelle di Chiara Ferragni è, da tempo, vittima di bodyshaming sui social network, Instagram in particolare. È qui che i suoi detrattori non perdono occasione per denigrarla nei commenti alle sue foto, cercando di farla sentire a disagio con il suo fisico. La ragazza, stanca di essere bersagliata in questo modo ingiusto e crudele, ha deciso di prendere la situazione in mano e rispondere a tono. E le sue parole sono state talmente incisive che, nel giro di poche ore, il suo nome è finito in tendenza su Twitter. Le parole di Valentina Ferragni «Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale», ha esordito Valentina Ferragni, decisa ... Leggi su velvetgossip

singtomehar : RT @faantabosco: Vorrei essere grassa come Valentina Ferragni - alterlove_hs : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - nonmichiamoeva : RT @faantabosco: Vorrei essere grassa come Valentina Ferragni - MaryEspo1926 : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - Uncielodistars : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo -