Vaccino Usa approvato prima dell’ultima fase per favorire la rielezione di Trump (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ipotesi si sta facendo strada a partire dalla stampa e si basa sull’allarme lanciato dagli scienziati americani in merito all’annuncio di Stephen Hahn. Il capo della Food and Drug Administration ha detto di voler accorciare i tempi per l’approvazione del Vaccino Usa anti Covid saltando l’ultima fase della sperimentazione, la famosa fase 3 ovvero quella che prevede la sperimentazione del farmaco su larga scala per provarne definitivamente l’efficacia e la sicurezza. LEGGI ANCHE >>> Molinari (Lega) sostiene che si debba valutare l’ipotesi del Vaccino obbligatorio L’allarme degli scienziati sul Vaccino Usa e i dubbi su Trump Secondo gli esperti approvare il Vaccino prima di aver ... Leggi su giornalettismo

WRicciardi : decisione sbagliata e pericolosa, per i vaccini va dimostrata la sicurezza ancora prima dell’efficacia, non è possi… - Corriere : Usa, procedure abbreviate per arrivare a un vaccino. I dubbi (anche italiani) - franci_marchesi : RT @WRicciardi: decisione sbagliata e pericolosa, per i vaccini va dimostrata la sicurezza ancora prima dell’efficacia, non è possibile der… - giornalettismo : Come favorire la rielezione di #Trump nella difficilissima situazione che sta fronteggiando? Con l'uscita del… - Davjd_S : RT @GiulioTerzi: Usa, procedure abbreviate per arrivare a un vaccino. I dubbi (anche italiani) -