Vaccino influenza: scende l’età per averlo gratis e si amplia la platea dei beneficiari (Di lunedì 31 agosto 2020) Il problema principale rappresentato dall’autunno, ancora in piena emergenza Coronavirus, è tenere alla larga altri virus che potrebbero avere sintomi simili, come appunto, l’influenza. Il rischio che si corre è che i medici di base non riescano a fare una diagnosi che escluda il contagio da Covid senza test e fare il tampone per ogni febbre risulterebbe troppo, troppo complicato. Vaccino anti influenzale Proprio per questo motivo in molti avevano avanzato l’ipotesi di rendere il Vaccino per l’influenza obbligatorio, per rendere il lavoro di individuazione del COVID più semplice ai sanitari. Tra le proposte avanzate c’è la possibilità di offrire il Vaccino contro l’influenza gratuitamente non solo ... Leggi su notizieora

agorarai : 'In questa situazione se la logica è fare uno screening su chi si ammala di normale influenza o invece di COVID l'o… - Agenzia_Ansa : E' corsa al #vaccino anti-influenza. Le Regioni chiedono 40% di dosi in più. #Farmindustria, ce la faremo #ANSA - Corvonero75 : RT @Laura_0583: @EuroMasochismo E quelli che “col vaccino antinfluenzale non si prende l’influenza in inverno quindi se mi ammalo è Covid”… - JPCK72 : RT @Laura_0583: @EuroMasochismo E quelli che “col vaccino antinfluenzale non si prende l’influenza in inverno quindi se mi ammalo è Covid”… - EuroMasochismo : RT @Laura_0583: @EuroMasochismo E quelli che “col vaccino antinfluenzale non si prende l’influenza in inverno quindi se mi ammalo è Covid”… -