Vaccino Covid, in Russia già pronti i primi lotti (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo l’annuncio di poche settimane fa circa la realizzazione del Vaccino anti Covid, in Russia ci si prepara per somministrare la cura alla popolazione. Aveva fatto scalpore, solo poche settimane fa, l’annuncio di Vladimir Putin riguardo la realizzazione del Vaccino anti Covid. Quasi dal nulla la Russia aveva elaborato una prima cura contro il Coronavirus, battendo sul tempo altri paesi che stavano (e stanno) perfezionando il Vaccino stesso (USA su tutti). Ora a Mosca ci si prepara a somministrare le dosi del Vaccino alla popolazione, con la consegna dei primi lotti che avverrà già da metà settembre. “Raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre” ha ... Leggi su bloglive

