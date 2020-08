Uscire dalla Caverna: Tradizione Misterica e Filosofia (Di lunedì 31 agosto 2020) ANTICHI MISTERI E Filosofia Estratto dal volume di prossima pubblicazione Nei Penetrali del Tempio: il rapporto tra Tradizione Misterica e Filosofia (Ed. Aurora Boreale). Platone, nel VII° libro della Repubblica, esponendo l’allegoria iniziatica della Caverna, scriveva: «Dentro una dimora sotterranea a forma di Caverna, con l’entrata tuttavia aperta alla luce e ampia quanto tutta la sua larghezza, pensa di vedere degli uomini che vi sono tenuti prigionieri fin da fanciulli, legati da catene che serrano loro le gambe e il collo, tanto da non potersi muovere e da dover guardare soltanto in avanti, incapaci a causa della catena di voltare il capo. Alle loro spalle brilla in lontananza un fuoco, tra il quale e i prigionieri corre rialzata una strada. Lungo ... Leggi su databaseitalia

Non si ferma l'onda di proteste contro il regime di Aleksandr Lukashenko. Decine di migliaia di persone - oltre 100.000 secondo l'agenzia France-Presse - sono scese in piazza ieri a Minsk chiedendo a ...

Probabilmente non tutti lo sanno ma Windows 10 2004, l'aggiornamento uscito con tante nuove funzioni e dieci problemi noti, soffre tuttora di un problema più grave degli altri. Sin da quando è stato ...

