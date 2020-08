Usb: così Zaghis regala oltre 1.5 mln a 81 dirigenti (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, incurante della disastrosa gestione dell’azienda a lui affidata (per tacere della bocciatura da parte della Giunta capitolina del Piano Rifiuti, del Piano industriale e dei bilanci da anni non approvati), si traveste da moderno Caligola e con il denaro pubblico istituisce un nuovo ordine senatoriale aziendale.” “Con decorrenza 1 marzo 2020 Zaghis ha munificamente elargito ai 4 responsabili delle aree operative un trattamento incentivante integrativo, consistente in 670 euro lordi al mese. Non contento, assegna agli stessi beneficiari la fascia ‘A’ prevista dall’accordo azienda-sindacati firmatari del Ccnl per il personale direttivo. Tale accordo prevede che i dipendenti di 8 livello di fascia A ricevano il 25% della retribuzione calcolata sugli ... Leggi su romadailynews

