USA, ritrovati 39 bambini scomparsi in Georgia: rapiti come schiavi sessuali (Di lunedì 31 agosto 2020) USA, uovo successo per la Operation Not Forgotten: ritrovati i 39 bambini scomparsi dalla Georgia. I minori sono stati rapiti e sfruttati come schiavi sessuali da alcune organizzazioni criminali. L’agenzia federale di polizia penitenziaria americana (U.S. Marshals Service) è riuscita a ritrovare i 39 bambini scomparsi in Georgia nell’arco di due settimane, grazie alle operaizoni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tatiana96305891 : RT @twittopolis: Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali - hampelotto2 : RT @twittopolis: Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali - NonnaMaria15 : RT @twittopolis: Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali - RunPierwork13 : Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali - Paola09853723 : RT @twittopolis: Orrore negli Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: rapiti e usati come schiavi sessuali -