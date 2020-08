Usa, monito di Trump: “A Portland c’è il caos, il sindaco faccia pulizia altrimenti la faccio io” (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – “A Portland c’è il caos ed è così da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo lì e lo faremo noi per loro“. A scriverlo non è un cittadino infuriato per le continue, violente, proteste che da mesi vanno in scena nella più grande città dell’Oregon. E’ il presidente degli Stati Uniti, che su Twitter ha lanciato così il suo guanto di sfida pochi giorno dopo l’omicidio di un suo supporter. L’attacco a Biden Ma il monito di Donald Trump è rivolto più in generale a chi a suo avviso non sta facendo abbastanza per impedire la devastazione di intere città americane. “Se non insistessi nell’attivare la Guardia ... Leggi su ilprimatonazionale

Usa, monito di Trump: "A Portland c'è il caos, il sindaco faccia pulizia altrimenti la faccio io"

